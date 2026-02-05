Aschereste, Grobschmutz, aber auch feine Staubpartikel zuverlässig und sicher zu beseitigen, ist eine Aufgabe für speziell dafür ausgelegte Saugspezialisten wie unseren saugstarken Akku-Aschesauger AD 2 Battery. Ein flexibler Saugschlauch aus ummanteltem Metall, der flammenhemmende Auffangbehälter mit 14 Liter Volumen und der robuste Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall gewährleisten dabei ein Maximum an Sicherheit und staubfreies Saugen. Für eine konstant hohe Saugleistung sorgt die innovative ReBoost-Funktion, die den Filter auf Knopfdruck von Asche und Staub befreit. Die nötige Leistung und Ausdauer wird mit dem kraftvollen 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display beigesteuert. Auch schwer zugängliche Stellen sind durch das abgeschrägte Handrohr mühelos erreichbar, und eine clevere Vertiefung zum Einsetzen des Saugschlauchs im Gehäuse des kompakten Geräts erleichtert die platzsparende Aufbewahrung nach getaner Arbeit.