Mit unserem kabellosen Aschesauger AD 2 Battery wird die schnelle Beseitigung von Asche aus Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills zu einem staubfreien Kinderspiel. Der kraftvolle 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display sorgt dazu für die nötige Ausdauer. Im Zusammenspiel mit durchdachten Innovationen, wie der ReBoost-Funktion zur effektiven Filterabreinigung auf Knopfdruck, ist eine hohe und insbesondere auch konstante Saugleistung jederzeit gewährleistet. Grobschmutz, Asche oder auch feine Staubpartikel werden zuverlässig aufgesaugt – dank des abgeschrägten Handrohrs auch an schwer zugänglichen Stellen. Der flexible Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie der flammenhemmende 14-Liter-Auffangbehälter garantieren dabei ein Höchstmaß an Sicherheit. Und durch den robusten Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall bleibt auch die Abluft staubfrei. Nach getaner Arbeit wird der Saugschlauch einfach in eine Vertiefung im Gehäuse des Geräts eingesetzt und alles platzsparend verstaut.