Der Asche- und Trockensauger AD 4 Premium mit einer 600-Watt-Turbine und einem Abluftfilter besticht durch hohe und lang anhaltende Saugkraft. Sein integriertes Filterabreinigungssystem reinigt den zugesetzten Filter per Knopfdruck, sodass die Saugkraft blitzschnell wieder erhöht ist. Für die schnelle und bequeme Entleerung des Schmutzbehälters ganz ohne Schmutzkontakt sorgen ein 1-teiliges Filtersystem (mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter) sowie ein praktischer Handgriff am Behälter. Darüber hinaus bieten hochwertige, flammhemmende Materialien maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Und dank des abgeschrägten Handrohrs werden Ascherückstände komfortabel restlos aufgesaugt – auch in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen Bodendüse für die Hartflächenreinigung und den Edelstahl-Saugrohren ist der AD 4 Premium als vollwertiger Trockensauger überall einsetzbar. Ebenfalls praktisch: die Zubehöraufbewahrung für das Kabel sowie die bei Arbeitsunterbrechungen hilfreiche Anlehnposition für den Saugschlauch oder Saugrohre mit Bodendüse.