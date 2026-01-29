AD 4 Premium
Beseitigt Asche komfortabel ohne Schmutzkontakt: der lang anhaltend saugstarke Asche- und Trockensauger AD 4 Premium mit 17-l-Metallbehälter und Filterabreinigung.
Der Asche- und Trockensauger AD 4 Premium mit einer 600-Watt-Turbine und einem Abluftfilter besticht durch hohe und lang anhaltende Saugkraft. Sein integriertes Filterabreinigungssystem reinigt den zugesetzten Filter per Knopfdruck, sodass die Saugkraft blitzschnell wieder erhöht ist. Für die schnelle und bequeme Entleerung des Schmutzbehälters ganz ohne Schmutzkontakt sorgen ein 1-teiliges Filtersystem (mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter) sowie ein praktischer Handgriff am Behälter. Darüber hinaus bieten hochwertige, flammhemmende Materialien maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Und dank des abgeschrägten Handrohrs werden Ascherückstände komfortabel restlos aufgesaugt – auch in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen Bodendüse für die Hartflächenreinigung und den Edelstahl-Saugrohren ist der AD 4 Premium als vollwertiger Trockensauger überall einsetzbar. Ebenfalls praktisch: die Zubehöraufbewahrung für das Kabel sowie die bei Arbeitsunterbrechungen hilfreiche Anlehnposition für den Saugschlauch oder Saugrohre mit Bodendüse.
Merkmale und Vorteile
Kärcher ReBoost FilterreinigungIntegrierte Filterreinigung per Knopfdruck. Für eine hohe und lang anhaltende Saugleistung. Ermöglicht das Saugen von großen Schmutzmengen.
1-teiliges FiltersystemBestehend aus Flachfalten-, Metall- und Grobschmutzfilter. Zusätzlich ein separater Abluftfilter (nur AD 4 Premium). Höchster Komfort dank einfacher Filterentnahme und Behälterreinigung ohne Schmutzkontakt.
Flammhemmendes Material, Metallbehälter, ummantelter Metallschlauch und Handgriff mit elektrostatischem SchutzFür höchste Sicherheit beim Saugen von Asche - auch bei unsachgemäßer Anwendung.
Spezialzubehör für die Anwendung auch als Trockensauger
- Auch zum Saugen von Hartböden geeignet.
- Vielseitig einsetzbar.
Abgeschrägtes Handrohr
- Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin.
1.7 m Saugschlauch aus ummanteltem Metall
- Für sicheres Arbeiten.
- Hohe Biegsamkeit und Flexibilität.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters.
Praktische Griffe am Behälter
- Für eine komfortable Entleerung des Behälters.
- Kein Schmutzkontakt.
Praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät + Parkposition
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des mitgelieferten Zubehörs und des Anschlusskabels.
- Ideal für das Anlehnen der Saugrohre mit Bodendüse und des Saugschlauches bei Arbeitsunterbrechungen.
Rollen
- Flexibles Arbeiten.
- Hohe Bewegungsfreiheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|600
|Saugleistung (W)
|150
|Vakuum (mbar)
|max. 215
|Luftmenge (l/s)
|max. 42
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Metall
|Anschlusskabel (m)
|4
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|<= 80
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|365 x 330 x 565
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.7 m
- Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Trockensaugdüse: Flammhemmend
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Polyester, flammhemmend
- Abluftfilter
- Grobschmutzfilter
- Grobschmutzfilter, Material: Metall
Ausstattung
- Filterreinigungsfunktion
- Komfortabler Haltegriff am Behälter
- Anlehnposition
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Kabelhaken
- Räder
- Ablagefläche für Kleinteile
Videos
Anwendungsgebiete
- Asche
- Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
- Grill
- Grober Schmutz
- Trockener Schmutz
- Werkstatt
- Garage
- Keller
- Hobbyraum
Zubehör
AD 4 Premium Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.
Auszeichnungen
Testsieger bei "Vergleich.org"
Unser Aschesauger AD 4 Premium wurde in einem Vergleichstest vom Online-Portal "Vergleich.org" Testsieger mit der Note "sehr gut" (1,2).
Auszeichnung "selbst ist der Mann"
Der AD 4 Premium wurde mit vier von fünf "Hämmerchen" ausgezeichnet.