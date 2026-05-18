AD 2 Battery Set
Leistungsstarker, ausdauernder Akku-Aschesauger AD 2 Battery mit konstant hoher Saugleistung dank integrierter ReBoost-Funktion zur Filterabreinigung. Ideal zur Kamin- und Grillreinigung.
Mit unserem kabellosen Aschesauger AD 2 Battery wird die schnelle Beseitigung von Asche aus Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills zu einem staubfreien Kinderspiel. Der kraftvolle 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display sorgt dazu für die nötige Ausdauer. Im Zusammenspiel mit durchdachten Innovationen, wie der ReBoost-Funktion zur effektiven Filterabreinigung auf Knopfdruck, ist eine hohe und insbesondere auch konstante Saugleistung jederzeit gewährleistet. Grobschmutz, Asche oder auch feine Staubpartikel werden zuverlässig aufgesaugt – dank des abgeschrägten Handrohrs auch an schwer zugänglichen Stellen. Der flexible Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie der flammenhemmende 14-Liter-Auffangbehälter garantieren dabei ein Höchstmaß an Sicherheit. Und durch den robusten Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall bleibt auch die Abluft staubfrei. Nach getaner Arbeit wird der Saugschlauch einfach in eine Vertiefung im Gehäuse des Geräts eingesetzt und alles platzsparend verstaut.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuFür eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt. Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per KnopfdruckFür höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung. Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.
1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-GrobschmutzfilterArbeiten unabhängig vom Stromnetz und maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit 18-V-Battery Power Geräten. Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.
Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)
- Für hohe und lang anhaltende Saugleistung durch Filterabreinigung. Ermöglicht das Saugen von großen Schmutzmengen.
Abgeschrägtes Handrohr
- Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin.
1,2 Meter Saugschlauch aus ummanteltem Metall
- Für hohe Biegsamkeit und flexibles Arbeiten.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters.
Praktischer Griff am Behälter
- Für eine komfortable Entleerung des Behälters.
Praktische Parkposition am Gerät
- Griffbereite Aufbewahrung des Saugschlauchs – ideal für das Anlehnen bei Arbeitsunterbrechungen.
Kompakte und leichte Bauweise
- Für eine platzsparende Geräteverstauung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|200
|Saugleistung (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|max. 95
|Luftmenge (l/s)
|max. 22
|Behältergröße (l)
|14
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 13 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|300
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|78
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Länge Saugschlauch: 1.2 m
- Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
- Grobschmutzfilter
- Grobschmutzfilter, Material: Metall
Ausstattung
- Flachfaltenfilter: Polyester, flammhemmend
- Behältermaterial: Metall
- Intelligentes Display: Im Akku integriert
- Filterreinigungsfunktion
- Anlehnposition
- Komfortabler Haltegriff am Behälter
- Ablagefläche für Kleinteile
Videos
Anwendungsgebiete
- Asche
- Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
- Grill
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
AD 2 Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.