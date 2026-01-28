Schlauchhalter
Der Wand-Schlauchhalter für eine platzsparende Schlauchaufbewahrung. Bietet Steckplätze für Spritzen und Gießstäbe und ist für alle gängigen Gartenschläuche geeignet.
Einfach und kompakt in der Handhabung und unauffällig im Design: Mit dem Wand-Schlauchhalter lässt sich Ihr Gartenschlauch ab sofort platzsparend an der Wand aufbewahren. Zudem haben Sie Steckplätze für Spritzen und Gießstäbe. Nach dem Einsatz können Sie den Gartenschlauch mühelos auf den Schlauchhalter platzieren. Der Wand-Schlauchhalter ist aufgrund der hochwertigen Materialien besonders strapazierfähig und langlebig sowie UV- und frostsicher. Kärcher gibt zudem eine Garantie von 5 Jahren auf das Produkt.
Merkmale und Vorteile
Praktische und platzsparende Aufbewahrung von Schläuchen
- Alles zentral an einem Ort verstaut.
Spritzenhalterung
- Bewässerungszubehöre sind immer griffbereit.
Fünf Jahre Garantie
- Lange Haltbarkeit.
UV- und frostsicher
- Zu jeder Jahreszeit einsatzbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchkapazität (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Schraubenabstand für Wandmontage (mm)
|115
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|286 x 144 x 240
Ausstattung
- Spritzenhalterung
- Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Kleine bis mittelgroße Flächen