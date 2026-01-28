Einfach und kompakt in der Handhabung und unauffällig im Design: Mit dem Wand-Schlauchhalter lässt sich Ihr Gartenschlauch ab sofort platzsparend an der Wand aufbewahren. Zudem haben Sie Steckplätze für Spritzen und Gießstäbe. Nach dem Einsatz können Sie den Gartenschlauch mühelos auf den Schlauchhalter platzieren. Der Wand-Schlauchhalter ist aufgrund der hochwertigen Materialien besonders strapazierfähig und langlebig sowie UV- und frostsicher. Kärcher gibt zudem eine Garantie von 5 Jahren auf das Produkt.