Der kompakte 4-in-1-Dampfmopp SC 1 Multi & Up reinigt ohne Chemie und ist blitzschnell für die porentiefe Reinigung im Haushalt zwischendurch einsetzbar, entweder als multifunktionaler Handdampfer oder dank des enthaltenen Bodendüsensets EasyFix Large als wandlungsfähiger 3-in-1-Dampfmopp. Das Arbeiten in 3 verschiedenen Gerätepositionen oben, in der Mitte und unten ist perfekt auf individuelle Anforderungen abgestimmt. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Das kompakte und handliche Gerätedesign ermöglicht ein Handling, ohne zu ermüden, und das Verstauen auf kleinstem Raum. Der SC 1 Multi & Up ist in 30 Sekunden einsatzbereit und kann dank des entnehmbaren Wassertanks einfach befüllt werden – ohne lange Wartezeit und Arbeitsunterbrechung. Die auswechselbare Entkalkungskartusche sorgt für eine automatische Entkalkung und so für eine 5-mal längere Lebensdauer. Die LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld ermöglicht eine einfache und mühelose Bedienung. Die verschiedenen Modi wie Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb und Kartuschenwechsel werden stets angezeigt.