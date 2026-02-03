SC 1 Multi & Up Textile Edition

Der multifunktionale 4-in-1-Dampfmopp SC 1 Multi & Up Textile Edition kann in 3 verschiedenen Positionen sowie als Handdampfer eingesetzt werden – perfekt abgestimmt auf individuelle Anforderungen.

Der kompakte 4-in-1-Dampfmopp SC 1 Multi & Up Textile Edition reinigt ohne Chemie und ist blitzschnell für die porentiefe Reinigung im Haushalt zwischendurch einsetzbar, entweder als multifunktionaler Handdampfer oder dank des enthaltenen Bodendüsensets EasyFix Large als wandlungsfähiger 3-in-1-Dampfmopp. Das Arbeiten in 3 verschiedenen Gerätepositionen oben, in der Mitte und unten ist perfekt auf individuelle Anforderungen abgestimmt. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Das kompakte und handliche Gerätedesign ermöglicht ein Handling, ohne zu ermüden, und das Verstauen auf kleinstem Raum. Der SC 1 Multi & Up Textile Edition ist in 30 Sekunden einsatzbereit und kann dank des entnehmbaren Wassertanks einfach befüllt werden – ohne lange Wartezeit und Arbeitsunterbrechung. Die auswechselbare Entkalkungskartusche sorgt für eine automatische Entkalkung und so für eine 5-mal längere Lebensdauer. Die LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld ermöglicht eine einfache und mühelose Bedienung. Die verschiedenen Modi wie Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb und Kartuschenwechsel werden stets angezeigt.

Merkmale und Vorteile
Innovative und einzigartig wandlungsfähige 4-in-1-Anwendung
  • Das innovative Gerätedesign ermöglicht die Anwendung entweder als multifunktionaler Handdampfer SC 1 Multi oder dank des enthaltenen Bodendüsensets EasyFix Large als SC 1 Multi & Up Textile Edition 3-in-1-Dampfmopp.
  • Das einzigartige 3-in-1-Konzept mit 3 unterschiedlichen Mopp-Positionen ermöglicht jederzeit die Auswahl der optimalen Mopp-Konfiguration.
  • Oben: Top-Unterfahrbarkeit und sporadisches Dampfen. Mitte: Kombi aus guter Unterfahrbarkeit und angenehmem Handgewicht. Unten: federleichtes Handgewicht und selbststehendes Gerät bei kurzen Pausen.
Kompaktes und handliches Gerätedesign
  • Komfortables Handling dank des kompakten Gerätedesigns.
  • Ergonomische Form für ermüdungsfreies Reinigen.
  • Das Gerät kann platzsparend direkt am Einsatzort verstaut werden und ist somit immer schnell zur Hand.
Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche
  • Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung.
  • Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht.
  • Der Kartuschenwechsel wird an der LED-Leuchtanzeige mit 1 Stunde Vorlauf angezeigt.
LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld
  • Für eine einfache und mühelose Bedienung.
  • Zur Dampfbetätigung einfach das Bedienfeld einmal leicht antippen – ohne jeden Kraftaufwand.
  • Die Leuchtanzeige zeigt leicht erkennbar folgende Modi an: Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb sowie anstehender Kartuschenwechsel.
Kurze Aufheizzeit
  • Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.
Bodendüse EasyFix Large mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs
  • Dank der Bodendüse EasyFix Large ist der SC 1 Multi & Up Textile Edition in der untersten Geräteposition, direkt an der Bodendüse eingesetzt, selbststehend. Mit der Bodendüse kann zudem schneller gereinigt werden.
  • Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.
Spezifikationen

Technische Daten

Flächenleistung je Tankfüllung (m²) ca. 30
Heizleistung (W) 1300
Kabellänge (m) 5
Aufheizzeit (min) 0,5
Tankinhalt (ml) 200
Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 1,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 345 x 113 x 190

Lieferumfang

  • Universal Bodentuch EasyFix Large: 1 Stück
  • Überzug für Handdüse: 1 Stück
  • Entkalkungskartusche: 1 Stück
  • Dampfglätter
  • Handdüse
  • Bodendüse: EasyFix Large
  • Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
  • Länge Dampfrohre: 0.5 m

Ausstattung

  • Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
  • Klett-Kabelbinder
Anwendungsgebiete
  • Hartböden
  • Armaturen
  • Waschbecken
  • Wandfliesen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Dunstabzugshauben
  • Kochfelder
Zubehör
