SC 1 Multi & Up Textile Edition
Der multifunktionale 4-in-1-Dampfmopp SC 1 Multi & Up Textile Edition kann in 3 verschiedenen Positionen sowie als Handdampfer eingesetzt werden – perfekt abgestimmt auf individuelle Anforderungen.
Der kompakte 4-in-1-Dampfmopp SC 1 Multi & Up Textile Edition reinigt ohne Chemie und ist blitzschnell für die porentiefe Reinigung im Haushalt zwischendurch einsetzbar, entweder als multifunktionaler Handdampfer oder dank des enthaltenen Bodendüsensets EasyFix Large als wandlungsfähiger 3-in-1-Dampfmopp. Das Arbeiten in 3 verschiedenen Gerätepositionen oben, in der Mitte und unten ist perfekt auf individuelle Anforderungen abgestimmt. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Das kompakte und handliche Gerätedesign ermöglicht ein Handling, ohne zu ermüden, und das Verstauen auf kleinstem Raum. Der SC 1 Multi & Up Textile Edition ist in 30 Sekunden einsatzbereit und kann dank des entnehmbaren Wassertanks einfach befüllt werden – ohne lange Wartezeit und Arbeitsunterbrechung. Die auswechselbare Entkalkungskartusche sorgt für eine automatische Entkalkung und so für eine 5-mal längere Lebensdauer. Die LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld ermöglicht eine einfache und mühelose Bedienung. Die verschiedenen Modi wie Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb und Kartuschenwechsel werden stets angezeigt.
Merkmale und Vorteile
Innovative und einzigartig wandlungsfähige 4-in-1-Anwendung
- Das innovative Gerätedesign ermöglicht die Anwendung entweder als multifunktionaler Handdampfer SC 1 Multi oder dank des enthaltenen Bodendüsensets EasyFix Large als SC 1 Multi & Up Textile Edition 3-in-1-Dampfmopp.
- Das einzigartige 3-in-1-Konzept mit 3 unterschiedlichen Mopp-Positionen ermöglicht jederzeit die Auswahl der optimalen Mopp-Konfiguration.
- Oben: Top-Unterfahrbarkeit und sporadisches Dampfen. Mitte: Kombi aus guter Unterfahrbarkeit und angenehmem Handgewicht. Unten: federleichtes Handgewicht und selbststehendes Gerät bei kurzen Pausen.
Kompaktes und handliches Gerätedesign
- Komfortables Handling dank des kompakten Gerätedesigns.
- Ergonomische Form für ermüdungsfreies Reinigen.
- Das Gerät kann platzsparend direkt am Einsatzort verstaut werden und ist somit immer schnell zur Hand.
Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche
- Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung.
- Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht.
- Der Kartuschenwechsel wird an der LED-Leuchtanzeige mit 1 Stunde Vorlauf angezeigt.
LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld
- Für eine einfache und mühelose Bedienung.
- Zur Dampfbetätigung einfach das Bedienfeld einmal leicht antippen – ohne jeden Kraftaufwand.
- Die Leuchtanzeige zeigt leicht erkennbar folgende Modi an: Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb sowie anstehender Kartuschenwechsel.
Kurze Aufheizzeit
- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.
Bodendüse EasyFix Large mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs
- Dank der Bodendüse EasyFix Large ist der SC 1 Multi & Up Textile Edition in der untersten Geräteposition, direkt an der Bodendüse eingesetzt, selbststehend. Mit der Bodendüse kann zudem schneller gereinigt werden.
- Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 30
|Heizleistung (W)
|1300
|Kabellänge (m)
|5
|Aufheizzeit (min)
|0,5
|Tankinhalt (ml)
|200
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix Large: 1 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkungskartusche: 1 Stück
- Dampfglätter
- Handdüse
- Bodendüse: EasyFix Large
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Klett-Kabelbinder
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
Zubehör
SC 1 Multi & Up Textile Edition Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.