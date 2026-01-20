SC 2 Deluxe
Das Einstiegsmodell in die chemielose Dampfreinigung: der kompakte SC 2 Deluxe mit LED-Leuchtring zur Anzeige des Betriebsmodus. Ideal für sämtliche Hartflächen im gesamten Haushalt.
Der kompakte und leichte Einstiegs-Dampfreiniger SC 2 Deluxe bietet eine 2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt – und das völlig ohne Chemie. Über den innovativen LED-Leuchtring zeigt der SC 2 Deluxe jederzeit den Betriebsmodus an. Die Zubehöre können im Zubehörbeutel verstaut werden. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk garantiert höchste Ergonomie und sorgt dank der Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mithilfe des vielfältigen Zubehörs werden Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen lassen sich zuverlässig beseitigen.
Merkmale und Vorteile
LED-Leuchtanzeige am GerätLeuchtet die LED-Anzeige rot, heizt das Gerät noch auf. Bei grün ist das Gerät betriebsbereit.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des BodentuchsOptimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
Ordentliche Zubehöraufbewahrung und ParkpositionAlle Zubehöre inkl. der Verlängerungsrohre können im extra-langen Zubehörbeutel oder direkt am Gerät verstaut werden.
Kindersicherung an der Dampfpistole
- Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bedarfsgerechte Reinigung verschiedenster Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr.
Bodentuch und Überzug für die Handdüse
- Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz.
2-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 75
|Heizleistung (W)
|1500
|Max. Dampfdruck (bar)
|max. 3,2
|Kabellänge (m)
|4
|Aufheizzeit (min)
|6,5
|Kesselinhalt (l)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
Lieferumfang
- Zubehörtasche
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Punktstrahldüse
- Handdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Fugenbürste
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (zweistufig)
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.2 m
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
- Fliesenfugen
