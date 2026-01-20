Der kompakte und leichte Einstiegs-Dampfreiniger SC 2 Deluxe bietet eine 2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt – und das völlig ohne Chemie. Über den innovativen LED-Leuchtring zeigt der SC 2 Deluxe jederzeit den Betriebsmodus an. Die Zubehöre können im Zubehörbeutel verstaut werden. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk garantiert höchste Ergonomie und sorgt dank der Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mithilfe des vielfältigen Zubehörs werden Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen lassen sich zuverlässig beseitigen.