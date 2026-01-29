Der einfach und intuitiv bedienbare Einstiegs-Dampfreiniger SC 2 EasyFix bietet eine 2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad. Eine praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät sowie die Parkposition für die Bodendüse sind nützliche Details für eine noch komfortablere Dampfreinigung. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk garantiert höchste Ergonomie und sorgt dank der Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Der SC 2 EasyFix reinigt völlig ohne Chemie und ist universell einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Dank des vielfältigen Zubehörs werden Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen werden zuverlässig beseitigt.