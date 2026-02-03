Mit Dampf gegen Schmutz: Der Kärcher SC 2 Upright reinigt jeden versiegelten Hartboden – sogar Holz. Durch seine voreingestellte und leicht zu bedienende Dampfmengenregulierung in 2 Stufen werden bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfmopp bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Der Dampfmopp lässt sich im Handumdrehen aufheizen und ist durch einen befüllbaren und entnehmbaren Frischwassertank, inklusive Entkalkungskartusche, sofort einsatzbereit. Der Betriebszustand des Geräts ist über die Farbcodes an den LEDs am Handgriff ersichtlich. Die Kombination macht’s: Für eine noch gründlichere Reinigung und einen schnellen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt werden mittels Klettverschluss die Kärcher Bodentücher an der Bodendüse EasyFix befestigt.