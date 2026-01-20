Der SC 3 Deluxe ist nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Durch sein integriertes Zubehöraufbewahrungsfach am Gerät ist eine einfache und komfortable Aufbewahrung von Zubehören, Kabel und Schlauch möglich. Weitere Features sind die integrierte Entkalkungskartusche, der permanent wiederbefüllbare Wassertank für unterbrechungsfreies Reinigen, das LED-Leuchtband für die Anzeige des Betriebsmodus sowie vielfältiges Zubehör für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf Fliesen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben und Fugen. Außerdem sorgen die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie und die Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Mit dem komfortablen Klettsystem lässt sich das Bodentuch mühelos an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die 2-stufige Dampfregulierung garantiert immer eine perfekte Anpassung der Dampfmenge an die Oberfläche und den jeweiligen Verschmutzungsgrad.