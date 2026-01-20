Der SC 3 EasyFix ist der schnellste Dampfreiniger seiner Zeit und nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar. Der permanent wiederbefüllbare Wassertank ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Die eingesetzte Entkalkungskartusche entkalkt das Wasser selbstständig, wodurch die Lebensdauer des Geräts steigt. Der Kärcher SC 3 EasyFix reinigt chemiefrei und ist nahezu überall einsetzbar. Haushalts-Hartflächen aller Art sind seine Domäne. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Mit dem vielfältigen Zubehör lassen sich Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch reinigen – hartnäckiger Schmutz inklusive. Mit dabei ist auch die EasyFix Bodendüse mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie und Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch mühelos an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die 2-stufige Dampfregulierung lässt sich perfekt an die Oberfläche und den Schmutz anpassen. Weitere Details: Zubehöraufbewahrung und Parkposition für die Bodendüse.