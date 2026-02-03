Der Dampfmopp SC 3 Upright von Kärcher sorgt für porentiefe Sauberkeit auf sämtlichen Hartböden und das vollkommen sorgenfrei und bei einfachster Handhabung: Der Dampf wird bequem über 3 voreingestellte Stufen passend zur Oberfläche reguliert. Aufgeheizt wird das hochwertigste Modell der Upright-Serie in Sekundenschnelle. Dank des jederzeit befüll- und entnehmbaren Frischwassertanks inklusive Entkalkungskartusche ist dieser Dampfmopp ruckzuck einsatzbereit. Der aktuelle Betriebszustand wird über Farbcodes am LED-Band angezeigt. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999 % aller Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. In Sachen Gründlichkeit ist die Reinigung mit dem SC 3 Upright herkömmlichen Methoden wie zum Beispiel einem Wischmopp dank der Kombination aus Bodendüse EasyFix und hochwertigen Bodentüchern weit überlegen. Komfortabel ist der Tuchwechsel an der Bodendüse ohne Schmutzkontakt dank Klettbefestigung. Einfach auf die große Lasche am Bodentuch treten und das Gerät nach oben abziehen. Für alle, die es weich mögen: Selbst Teppichböden können mit dem Teppichgleiter bequem aufgefrischt werden.