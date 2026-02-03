Der Dampfreiniger SC 4 Deluxe reinigt mit 4,0 bar kraftvoll und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Der Tank ist entnehmbar und permanent wiederbefüllbar und garantiert so unterbrechungsfreies Reinigen. Das extragroße integrierte Zubehöraufbewahrungsfach sorgt für eine komfortable Verstauung von Zubehör, Kabel und Schlauch direkt am Gerät. Weitere Features sind das LED-Leuchtband zur Anzeige des Betriebsmodus, die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie, innovative Lamellentechnologie, praktisches Klettsystem für das Bodentuch und das vielfältige Zubehör für die Beseitigung von hartnäckigem Schmutz auf Fliesen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben und in Fugen. Außerdem lässt sich mit der 3-stufigen Dampfregulierung die Dampfmenge immer perfekt an die Oberfläche und den Schmutz anpassen.