SC 4 Deluxe
Der SC 4 Deluxe mit LED-Leuchtband und perfekter Zubehöraufbewahrung reinigt komfortabel und unterbrechungsfrei dank des abnehmbaren, permanent wiederbefüllbaren Wassertanks.
Der Dampfreiniger SC 4 Deluxe reinigt mit 4,0 bar kraftvoll und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Der Tank ist entnehmbar und permanent wiederbefüllbar und garantiert so unterbrechungsfreies Reinigen. Das extragroße integrierte Zubehöraufbewahrungsfach sorgt für eine komfortable Verstauung von Zubehör, Kabel und Schlauch direkt am Gerät. Weitere Features sind das LED-Leuchtband zur Anzeige des Betriebsmodus, die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie, innovative Lamellentechnologie, praktisches Klettsystem für das Bodentuch und das vielfältige Zubehör für die Beseitigung von hartnäckigem Schmutz auf Fliesen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben und in Fugen. Außerdem lässt sich mit der 3-stufigen Dampfregulierung die Dampfmenge immer perfekt an die Oberfläche und den Schmutz anpassen.
Merkmale und Vorteile
Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer WassertankUnterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung.
Komfortable Zubehöraufbewahrung und ParkpositionBequemes Verstauen von Zubehören, Verlängerungsrohren, Kabel und Dampfschlauch. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des BodentuchsOptimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnik. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
LED-Leuchtanzeige am Gerät
- Leuchtet die LED-Anzeige rot, heizt das Gerät noch auf. Bei grün ist das Gerät betriebsbereit.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr.
Bodentuch und Überzug für die Handdüse
- Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz.
Kindersicherung an der Dampfpistole
- Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
3-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich an die Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
On-/Off-Drehregler am Gerät
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 130
|Heizleistung (W)
|2200
|Max. Dampfdruck (bar)
|4
|Kabellänge (m)
|5
|Aufheizzeit (min)
|3
|Kesselinhalt (l)
|0,5
|Tankinhalt (l)
|1,3
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkerpulver: 3 Stück
- Punktstrahldüse
- Handdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Fugenbürste
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Gerät (dreistufig)
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.2 m
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
- Fliesenfugen
Zubehör
SC 4 Deluxe Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.