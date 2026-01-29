Der Dampfreiniger SC 4 EasyFix steht für hohen Komfort und zeichnet sich durch ein integriertes Kabelfach, ein Aufbewahrungsfach für Zubehör und eine Parkposition für die Bodendüse aus. Die Bodendüse EasyFix garantiert dank ihres flexiblen Gelenks höchste Ergonomie und dank Lamellentechnologie blitzsaubere Ergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Mikrofaser-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit der 2-stufigen Dampfregulierung kann die Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzung angepasst werden. Das vielfältige Zubehör bringt Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen schnell wieder zum Glänzen – auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Der permanent wiederbefüllbare und abnehmbare Wassertank ermöglicht ein unterbrechungsfreies Reinigen. Der SC 4 EasyFix reinigt ohne Chemie und ist so gut wie überall im Haushalt einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999% der Coronaviren¹⁾ und 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt.