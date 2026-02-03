Der äußerst komfortable SC 4 EasyFix Iron reinigt ohne Chemie und ist überall im Haushalt einsetzbar. Die Dampfintensität lässt sich dank der 2-stufigen Dampfregulierung an Oberfläche und Verschmutzung anpassen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Auf Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und selbst in kleinsten Ritzen sorgt das Gerät durch passendes Zubehör für mustergültige Reinigungsergebnisse. Selbst hartnäckige Verschmutzungen werden zuverlässig beseitigt. Mit dem mitgelieferten Dampfdruck-Bügeleisen können 50 Prozent der üblichen Bügelzeit eingespart werden. Die Bodendüse EasyFix überzeugt mit einem flexiblen Gelenk für höchste Ergonomie sowie einer Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Der abnehmbare Wassertank ist permanent wiederbefüllbar – für unterbrechungsfreies Reinigen. Weitere Ausstattungsdetails: integriertes Kabelfach, Zubehöraufbewahrungsfach, Parkposition für die Bodendüse.