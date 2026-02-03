SC 4 EasyFix Iron
Der Dampfreiniger SC 4 EasyFix Iron mit Bodendüse EasyFix und Dampfdruck-Bügeleisen. Inkl. permanent wiederbefüllbarem, abnehmbaren Wassertank für ein unterbrechungsfreies Reinigen.
Der äußerst komfortable SC 4 EasyFix Iron reinigt ohne Chemie und ist überall im Haushalt einsetzbar. Die Dampfintensität lässt sich dank der 2-stufigen Dampfregulierung an Oberfläche und Verschmutzung anpassen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Auf Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und selbst in kleinsten Ritzen sorgt das Gerät durch passendes Zubehör für mustergültige Reinigungsergebnisse. Selbst hartnäckige Verschmutzungen werden zuverlässig beseitigt. Mit dem mitgelieferten Dampfdruck-Bügeleisen können 50 Prozent der üblichen Bügelzeit eingespart werden. Die Bodendüse EasyFix überzeugt mit einem flexiblen Gelenk für höchste Ergonomie sowie einer Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Der abnehmbare Wassertank ist permanent wiederbefüllbar – für unterbrechungsfreies Reinigen. Weitere Ausstattungsdetails: integriertes Kabelfach, Zubehöraufbewahrungsfach, Parkposition für die Bodendüse.
Merkmale und Vorteile
Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer WassertankUnterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des BodentuchsOptimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
Integriertes Fach zur KabelaufbewahrungSichere Aufbewahrung von Kabel und weiterem Zubehör.
Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish
- Dampfdruck-Bügeleisen mit fixer Temperatureinstellung, Abschaltautomatik und Leichtlaufsohle. Bis zu 50 Prozent Zeitersparnis.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr.
Bodentuch und Überzug für die Handdüse
- Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz.
Kindersicherung an der Dampfpistole
- Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
2-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
Zubehöraufbewahrung und Parkposition
- Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung.
On/Off-Schalter am Gerät
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 100
|Heizleistung (W)
|2000
|Max. Dampfdruck (bar)
|max. 3,5
|Kabellänge (m)
|4
|Aufheizzeit (min)
|4
|Kesselinhalt (l)
|0,5
|Tankinhalt (l)
|0,8
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkerpulver: 3 Stück
- Punktstrahldüse
- Handdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (zweistufig)
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.3 m
- Bügeleisenanschluss
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
- Bügeln
Zubehör
Reinigungsmittel
