Der SC 5 EasyFix Iron macht nicht nur optisch eine gute Figur, er überzeugt auch mit satter Reinigungskraft: Überragende 4,2 Bar Dampfdruck machen ihn zum klassenstärksten Dampfreiniger. Über die 4-stufige Dampfregulierung lässt sich der Dampf nach Bedarf anpassen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Und dank vieler Zubehöroptionen werden glatte Flächen, Abzugshauben, Ecken und Ritzen perfekt sauber. Besonders praktisch ist auch das enthaltene Dampfdruck-Bügeleisen, mit dem das Bügeln 50 Prozent schneller geht. Per VapoHydro-Funktion lässt sich außerdem heißes Wasser zuschalten und hartnäckiger Schmutz noch einfacher lösen und wegspülen. Die flexible Bodendüse EasyFix glänzt mit effektiver Lamellentechnologie. Das Bodentuch lässt sich per Klettsystem komfortabel und ohne Schmutzkontakt an der Bodendüse fixieren. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar. Hinzu kommen: integriertes Kabelfach, Aufbewahrungsfach für Zubehöre, Parkposition für die Bodendüse.