Mit Volldampf reinigen und bügeln? Kein Problem für den SC 5 EasyFix von Kärcher. Denn der stärkste Dampfreiniger seiner Klasse (4,2 Bar Dampfdruck) verfügt auch über eine Anschlussmöglichkeit für ein Dampfdruck-Bügeleisen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Mit vielfältigem Zubehör werden Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen optimal sauber – ob leicht oder hartnäckig verschmutzt. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Und die Lamellentechnologie garantiert perfekte Reinigungsergebnisse. Das Bodentuch lässt sich bequem an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die VapoHydro-Funktion entfernt hartnäckigen Schmutz durch die Zuschaltung von heißem Wasser noch einfacher. Die Dampfintensität ist regulierbar und an Oberfläche und Verschmutzung anpassbar. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar: ideal für unterbrechungsfreies Reinigen. Weitere Extras: integriertes Kabelfach, Zubehöraufbewahrungsfach, Parkposition für die Bodendüse.