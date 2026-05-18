Der Fensterputzroboter RCW 2 unterstützt vollautomatisch bei der regelmäßigen Fensterreinigung und sorgt automatisch für klare Sicht. Dank starker Vakuumtechnologie garantiert der RCW 2 einen sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen – ideal für große und schwer erreichbare Fenster sowie Spiegel. Eine systematische Navigation und 2 Sensoren zur Rahmen- und Objekterkennung gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Unterhaltsreinigung. Für überzeugende Ergebnisse sorgen die 2 rotierenden Scheiben mit Mikrofaser-Wischbezügen, die eine manuelle Wischbewegung simulieren. Zwei Ultraschall-Sprühdüsen erzeugen einen feinen Reinigungsmittel-Sprühnebel, der präzise und tropfenfrei auf die Scheibe gesprüht wird. Vier Automatik-Modi und ein manueller Modus können je nach Reinigungsaufgabe gewählt und komfortabel per Fernbedienung gesteuert werden. Dazu geben LED-Signale und eine Sprachausgabe jederzeit Statusmeldungen zum Gerät. Das mitgelieferte Fensterreinigungsmittel RM 503 löst zuverlässig Schmutz, trocknet rückstandslos ab und lässt Regen schneller abperlen für langanhaltend frische Optik. Und auch bei einem Stromausfall hält sich der RCW 2 am Glas, dank Not-Akku und Sicherungsseil.