Der Fensterputzroboter RCW 4 Extra+ unterstützt vollautomatisch bei der regelmäßigen Reinigung großer und schwer erreichbarer Fenster und sorgt für klare Sicht. Dank starker Vakuumtechnologie garantiert er einen sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen, auch an Spiegeln und Duschkabinen. Selbst rahmenlose Glasflächen werden durch die systematische Navigation mit 4 Sensoren zur Rahmen-, Objekt- und Randerkennung schnell und zuverlässig gereinigt. Für überzeugende Ergebnisse wird das Mikrofaser-Wischtuch durch 6 pumpenbetriebene Sprühdüsen kontinuierlich und passgenau mit Reinigungslösung befeuchtet. Durch die direkte Befeuchtung werden Tropfenbildung und Windverwehung vermieden. 4 Automatik-Reinigungsmodi sowie ein manueller Modus stehen je nach Reinigungsaufgabe zur Auswahl und können komfortabel per Fernbedienung gesteuert werden. LED-Signale und eine Sprachausgabe informieren präzise über den Gerätestatus, etwa bei leerem Reinigungsmitteltank. Das mitgelieferte Fensterreinigungsmittel RM 503 löst zuverlässig Schmutz, trocknet rückstandslos ab und lässt Regen schneller abperlen. Und selbst bei einem Stromausfall hält sich der RCW 4 Extra+ dank Not-Akku und Sicherungsseil am Glas.