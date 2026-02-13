GSH 2 Plus
Präzision, die begeistert: Mit der akkubetriebenen 2-in-1-Gras- und -Strauchschere schneiden Sie Rasenkanten und Sträucher im Handumdrehen.
Präzision, die beeindruckt: Mit Hilfe des 8 Zentimeter breiten Grasmessers unserer leichten Akku-Gras- und -Strauchschere GSH 2 Plus, mit fest verbautem Akku, schneiden Sie Ihre Rasenkanten an Wegen, um Blumenbeete oder entlang der Terrasse mühelos. Für den Formschnitt von Gartensträuchern sorgt unser präzises 11 Zentimeter langes Strauchmesser. Weitere Vorteile sind das schnelle werkzeuglose Wechseln der Messer mit nur einem Knopfdruck, die Halterungsöse im Strauchmesser zur platzsparenden Aufbewahrung sowie der Teleskopstiel als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) für ein komfortables Schneiden der Rasenkanten.
Merkmale und Vorteile
Werkzeugloser Messerwechsel
Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
Ergonomisches Griffdesign
Halterungsöse
Sicherheitsschalter
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Schnittlänge Strauchmesser (cm)
|11
|Zahnabstand Strauchmesser (mm)
|8
|Schnittbreite Grasmesser (cm)
|8
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|3,6
|Leistung je Akkuladung - Strauchschnitt * (m)
|max. 400
|Leistung je Akkuladung - Grasschnitt (m)
|max. 500
|Laufzeit je Akkuladung ** (min)
|max. 50
|Akkuladezeit (min)
|155
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Laufende Meter Schwertlänge /
** Anwendung mit Grasmesser
Ausstattung
- Strauchmesser
- Grasmesser
- Aufhängeöse
- Messerschutz
Anwendungsgebiete
- Rasenkanten
- Sträucher
Zubehör
