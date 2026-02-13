Präzision, die beeindruckt: Mit Hilfe des 8 Zentimeter breiten Grasmessers unserer leichten Akku-Gras- und -Strauchschere GSH 2 Plus, mit fest verbautem Akku, schneiden Sie Ihre Rasenkanten an Wegen, um Blumenbeete oder entlang der Terrasse mühelos. Für den Formschnitt von Gartensträuchern sorgt unser präzises 11 Zentimeter langes Strauchmesser. Weitere Vorteile sind das schnelle werkzeuglose Wechseln der Messer mit nur einem Knopfdruck, die Halterungsöse im Strauchmesser zur platzsparenden Aufbewahrung sowie der Teleskopstiel als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) für ein komfortables Schneiden der Rasenkanten.