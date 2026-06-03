Mühelos schöne Hecken mit der 18 V Heckenschere HGE 2-18. Dank ihres geringen Gewichts und des ergonomischen Griffdesigns liegt die HGE 2-18 perfekt in der Hand, sodass Sie auch längere Arbeitseinsätze mühelos bewältigen. Das diamantgeschliffene Messer mit einer Schnittlänge von 45 Zentimetern und einem Zahnabstand von 18 Millimetern erzielt exakte und saubere Schnitte. Der robuste Führungsschutz verhindert beim Schneiden entlang an Mauern oder Zäunen die Beschädigung des Messers. Nach der Gartenarbeit bietet die praktische Aufhängeöse im Gehäuse eine clevere Lösung zur platzsparenden Lagerung. Und für den sicheren Transport sowie eine geschützte Lagerung sorgt der einfach anzubringende Messerschutz.