Mühelos schöne Hecken mit der 18 V Heckenschere HGE 2-18 Battery Set. Das geringe Gewicht und das ergonomische Griffdesign ermöglichen ein besonders komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten, selbst bei längeren Einsätzen. Das diamantgeschliffene Messer mit einer Schnittlänge von 45 Zentimetern und einem Zahnabstand von 18 Millimetern garantiert stets präzise Ergebnisse und saubere Schnitte. Beim Schneiden entlang von Mauern oder Zäunen verhindert der robuste Führungsschutz Beschädigungen des Messers. Nach der Gartenarbeit lässt sich das Gerät dank der praktischen Aufhängeöse im Gehäuse platzsparend an der Wand verstauen. Der leicht anzubringende Messerschutz sorgt zudem für einen sicheren Transport und eine geschützte Lagerung. Damit Sie sofort durchstarten können, wird die 18 V Heckenschere HGE 2-18 Battery Set inklusive Akku und Ladegerät geliefert.