Präzision und Komfort für Ihren Garten: Erleben Sie effizientes Heckenschneiden mit der 18 V Heckenschere HGE 3-18. Der um 90° drehbare Griff ermöglicht bequeme Vertikalschnitte und passt sich optimal an Ihre individuellen Arbeitsbedingungen an. Mit einer Schnittlänge von 50 Zentimetern und einem Zahnabstand von 22 Millimetern gewährleistet das diamantgeschliffene Messer stets präzise und saubere Ergebnisse bei jeder Anwendung. Selbst das Durchtrennen von dickeren Ästen stellt dank der integrierten Sägefunktion kein Problem dar. Für eine leichtere Beseitigung befördert der einfach anzubringende Schnittgutkehrer beim horizontalen Schneiden die abgeschnittenen Äste direkt auf den Boden. Zudem schützt der Führungsschutz das Messer zuverlässig vor Beschädigungen und erleichtert das Schneiden entlang von Mauern oder Gebäuden. Nach getaner Arbeit lässt sich die Heckenschere dank der integrierten Aufhängeöse platzsparend verstauen. Ein im Lieferumfang enthaltener Messerschutz dient der sicheren Aufbewahrung und bietet eine optimale Verstaumöglichkeit für den Schnittgutkehrer.