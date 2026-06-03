Heckenschneiden leicht gemacht dank der 18 V Heckenschere HGE 3-18 Battery Set. Der um 90° drehbare Griff ermöglicht einen komfortablen Vertikalschnitt und passt sich optimal an Ihre Arbeitsbedingungen an. Mit einer Schnittlänge von 50 Zentimetern und einem Zahnabstand von 22 Millimetern garantiert das diamantgeschliffene Messer präzise und saubere Ergebnisse bei jeder Anwendung. Selbst dickere Äste sind dank der integrierten Sägefunktion kein Hindernis mehr. Für eine leichtere Beseitigung befördert der einfach anzubringende Schnittgutkehrer beim horizontalen Schneiden die abgeschnittenen Äste direkt auf den Boden. Der Führungsschutz schützt das Messer zuverlässig vor Beschädigungen und erleichtert das Schneiden entlang von Mauern oder Gebäuden. Nach getaner Arbeit lässt sich die Heckenschere dank der integrierten Aufhängeöse platzsparend verstauen. Für die sichere Lagerung des Messers ist ein Messerschutz inklusive, auf dem der Schnittgutkehrer optimal verstaut werden kann. Das Kärcher 18 V Heckenschere HGE 3-18 Battery Set wird inklusive Akku und Schnellladegerät geliefert, damit Sie sofort mit der Gartenarbeit beginnen können.