Das Kraftpaket für perfekte Schnitte: die 36-V-Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery von Kärcher. Dank der 2-stufigen Geschwindigkeitsregulierung kann je nach Anwendung zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Zudem lassen sich mit der Sägefunktion auch dickere Äste mühelos schneiden. Ein weiteres Highlight ist der in mehreren Stufen um 180° drehbare Handgriff, der ein Ermüden der Arme oder Schultern verhindert. Ebenfalls praktisch: der aufsetzbare Schnittgutkehrer, der den Heckenschnitt direkt auf den Boden befördert, statt ihn in die Hecke fallen zu lassen. Das lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer der Heckenschere garantiert jederzeit ein präzises Schnittergebnis. Der zusätzliche Messerspitzenschutz verhindert sowohl Beschädigungen von Gebäuden und Böden als auch Schäden am Messer selbst. Und die im Messerspitzenschutz integrierte Aufhängeöse ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung an der Wand.