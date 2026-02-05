Die 36-V-Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery Set von Kärcher ist ein absolutes Kraftpaket. Dank der 2-stufigen Geschwindigkeitsregulierung kann je nach Anwendung zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Der Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen und sorgt so für komfortables Arbeiten in jeder Arbeitsposition – ganz ohne Ermüdung der Arme oder Schultern zum Beispiel beim Vertikalschnitt. Besonders praktisch ist der aufsetzbare Schnittgutkehrer. Damit fällt der Heckenschnitt nicht in die Hecke, sondern kann ganz bequem auf den Boden befördert werden. Das lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer hinterlässt ein sehr präzises Schnittergebnis. Der zusätzliche Messerspitzenschutz beugt sowohl Beschädigungen von Gebäuden und Böden als auch vom Messer selbst vor, und die integrierte Aufhängeöse sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung an der Wand. Mit der Sägefunktion lassen sich auch dickere Äste mühelos schneiden. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.