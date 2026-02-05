HGE 36-60 Battery Set
Jeder Anforderung gewachsen: die kraftvolle Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery Set mit drehbarem Handgriff und 2-stufiger Geschwindigkeitsregulierung. Inklusive Akku und Schnellladegerät.
Die 36-V-Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery Set von Kärcher ist ein absolutes Kraftpaket. Dank der 2-stufigen Geschwindigkeitsregulierung kann je nach Anwendung zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Der Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen und sorgt so für komfortables Arbeiten in jeder Arbeitsposition – ganz ohne Ermüdung der Arme oder Schultern zum Beispiel beim Vertikalschnitt. Besonders praktisch ist der aufsetzbare Schnittgutkehrer. Damit fällt der Heckenschnitt nicht in die Hecke, sondern kann ganz bequem auf den Boden befördert werden. Das lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer hinterlässt ein sehr präzises Schnittergebnis. Der zusätzliche Messerspitzenschutz beugt sowohl Beschädigungen von Gebäuden und Böden als auch vom Messer selbst vor, und die integrierte Aufhängeöse sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung an der Wand. Mit der Sägefunktion lassen sich auch dickere Äste mühelos schneiden. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Schnellladegerät enthalten.
Merkmale und Vorteile
2-stufige GeschwindigkeitsregulierungJe nach Anwendung kann zwischen maximaler Geschwindigkeit und maximaler Kraft gewählt werden. Stufe 1: hohe Geschwindigkeit. Ideal für den präzisen Formschnitt. Stufe 2: hohe Kraft. Ideal für den Rückschnitt von dickeren Ästen und dichten Hecken.
Drehbarer HandgriffDer Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitshaltung.
SchnittgutkehrerBefördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.
Sägefunktion
- Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Lasergeschnittenes und diamantgeschliffenes Messer
- Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Führungsschutz
- Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
- Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung an der Wand.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|60
|Zahnabstand (mm)
|26
|Geschwindigkeitsregulierung
|Ja
|Geschwindigkeitsstufen
|2
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|Stufe 1: 2700 / Stufe 2: 760
|Schneidmessertyp
|Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|48 / 78
|Ladestrom (A)
|2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt in Stufe 1
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 36 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
- Messerschutz
- Schnittgutkehrer
Ausstattung
- Handgriff: Drehbar
- Sägefunktion
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Videos
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
HGE 36-60 Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.