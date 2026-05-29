Bringen Sie Ihren Garten wieder in Form, ganz ohne Leiter – mühelos und bequem mit der 18-Volt-Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 2-18. Der stufenlos einstellbare Teleskopstiel erreicht Höhen von bis zu circa 2,80 Metern, während der Heckenscherenkopf, ausgestattet mit einer Schnittlänge von 45 Zentimetern, sich in 6 Stufen einstellen lässt. Das geringe Gewicht und der verstellbare Schultergurt, der zusätzlichen Halt und eine optimale Gewichtsverteilung ermöglicht, machen selbst ausgedehnte Arbeitseinsätze zu einem komfortablen Erlebnis. Dank der integrierten Sägefunktion im vorderen Bereich des Messers sind selbst dickere Äste kein Problem mehr. Der Führungsschutz bewahrt Gebäude und das Messer vor möglichen Beschädigungen, und nach getaner Arbeit sorgt der einfach anzubringende Messerschutz für eine sichere Lagerung. Praktischerweise findet der Schnittgutkehrer, der abgeschnittene Äste direkt auf den Boden befördert, hier ebenfalls seinen Platz, somit wird eine optimale und platzsparende Verstauung ermöglicht. Für einen unkomplizierten Transport und eine minimale Stellfläche im Schuppen oder der Garage ist der Schaft der Heckenschere zudem werkzeuglos teilbar.