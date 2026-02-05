K 2 Horizontal VPS Home
Der Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS Home für gelegentliche Einsätze bei leichten Verschmutzungen, wie z. B. an Fahrrädern, Gartenwerkzeugen sowie -möbeln. Inkl. Home Kit.
Blitzschnell sauber: Der besonders kleine und platzsparende Hochdruckreiniger K 2 Horizontal VPS Home beseitigt Verschmutzungen auf kleinen Flächen und Fahrzeugen, Gartenwerkzeugen und -möbeln im Handumdrehen. Das Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel „Patio & Deck“ für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Horizontal VPS Home bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Pistole und Strahlrohr werden bequem am Gerät verstaut. Das Kabel wird clever um den Gerätefuß herumgewickelt.
Merkmale und Vorteile
Besonders kompaktes und platzsparendes GerätFür eine unkomplizierte und platzsparende Verstauung, auch in kleinen Nischen. Mit nur einer Hand tragbar.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Quick Connect-SystemDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Sauber aufgeräumt
- Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar)
|20 - max. 110
|Fördermenge (l/h)
|max. 360
|Flächenleistung (m²/h)
|20
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (W)
|1400
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 197 x 248
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, 0,5 l
- Strahlrohrverlängerung
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Integrierter Wasserfilter
- Kabelaufwicklung
Zubehör
Reinigungsmittel
K 2 Horizontal VPS Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.