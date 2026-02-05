Fünfmal schneller kehren als mit dem Besen: Die komfortable und rückenschonende S 3 Twin 2-in-1 macht’s möglich. Die effektive Kehrmaschine kommt mit ihrer kräftigen Kehrwalze und ihren beiden Seitenbesen auf eine Kehrbreite von insgesamt 650 Millimetern. Die S 3 Twin 2-in-1 enthält die Standard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut sowie 2 zusätzliche Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 16 Liter fassenden Kehrbehälter und überzeugt durch hervorragende Reinigungsergebnisse. Die robuste Kehrmaschine lässt sich leicht manövrieren und ist äußerst wendig. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Der 2-fach höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen und kann bei Bedarf komplett umgeklappt werden – für eine platzsparende, hochkante Aufbewahrung. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.