S 4
Mit 20 l Kehrbehältervolumen, Seitenbesen und 510 mm Kehrbreite: die Kehrmaschine S 4 für ganzjährige Einsätze auf kleineren und schmaleren Flächen und gründliche Sauberkeit bis zum Rand.
Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 von Kärcher sorgt ganzjährig in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze, ihrem Seitenbesen und einer Kehrbreite von insgesamt 510 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 1800 m² pro Stunde. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal an die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Dank des verwendeten Bajonettverschlusses kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Einzigartig ist die werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.
Merkmale und Vorteile
Praktische Verschlusskappe für SeitenbesenWerkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.
Komfortable TrittflächeKehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.
Höhenverstellung mit BajonettverschlussRückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.
Großer Kehrbehälter
- Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig.
Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters
- Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters.
Selbststehender Kehrgutbehälter
- Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren.
Große Kehrbreite
- Hohe Reinigungsleistung.
Randnahes Kehren
- Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen.
Praktischer Tragegriff
- Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)
|510
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|1800
|Gehäuse / Rahmen
|Kunststoff / Kunststoff
|Kehrgutbehälter (l)
|20
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|9,8
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|9,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|760 x 600 x 940
Lieferumfang
- Seitenbesen: 1 Stück
Ausstattung
- Ergonomischer Schubbügel
- Stufenlos verstellbarer Schubbügel
- Aufbewahrungsposition
- Trittfläche zur platzsparenden Verstauung
- Werkzeuglose Seitenbesenanbringung
- Selbststehender Kehrgutbehälter
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gehwege ums Haus
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
- Keller
Zubehör
