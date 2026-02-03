S 4 Twin 2-in-1
Ausgestattet mit speziellen Seitenbesen für feuchtes Kehrgut: die Kehrmaschine S 4 Twin 2-in-1 mit 680 mm Kehrbreite. Ideal für ganzjährige Einsätze auf kleineren und schmaleren Flächen.
Ob Blütenblätter, Sand, Laub oder Streugut: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin 2-in-1 sorgt in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten – das ganze Jahr über. Neben den Standard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut ist die S 4 Twin 2-in-1 auch mit 2 zusätzlichen Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut ausgestattet. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze und 680 Millimetern Kehrbreite schafft sie mühelos Flächen von bis zu 2400 m² pro Stunde. Das Kehrgut landet direkt im 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen reinigen gründlich bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des Anwenders anpassen. Dank Bajonettverschluss kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Einzigartig ist die werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.
Merkmale und Vorteile
Zwei Paar SeitenbesenStandard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut plus Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut.
Praktische Verschlusskappe für SeitenbesenWerkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.
Komfortable TrittflächeKehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.
Höhenverstellung mit Bajonettverschluss
- Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.
Großer Kehrbehälter
- Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig.
Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters
- Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters.
Selbststehender Kehrgutbehälter
- Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren.
Große Kehrbreite
- Hohe Reinigungsleistung.
Randnahes Kehren
- Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen.
Praktischer Tragegriff
- Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)
|680
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|2400
|Gehäuse / Rahmen
|Kunststoff / Kunststoff
|Kehrgutbehälter (l)
|20
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|10,5
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|10,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|760 x 668 x 940
Lieferumfang
- Seitenbesen: 2 Stück
- Seitenbesen für feuchtes Kehrgut: 2 Stück
Ausstattung
- Ergonomischer Schubbügel
- Stufenlos verstellbarer Schubbügel
- Aufbewahrungsposition
- Trittfläche zur platzsparenden Verstauung
- Werkzeuglose Seitenbesenanbringung
- Selbststehender Kehrgutbehälter
Videos
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gehwege ums Haus
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
- Keller
Zubehör
S 4 Twin 2-in-1 Ersatzteile
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.