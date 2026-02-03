Ob Blütenblätter, Sand, Laub oder Streugut: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin 2-in-1 sorgt in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten – das ganze Jahr über. Neben den Standard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut ist die S 4 Twin 2-in-1 auch mit 2 zusätzlichen Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut ausgestattet. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze und 680 Millimetern Kehrbreite schafft sie mühelos Flächen von bis zu 2400 m² pro Stunde. Das Kehrgut landet direkt im 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen reinigen gründlich bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des Anwenders anpassen. Dank Bajonettverschluss kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Einzigartig ist die werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.