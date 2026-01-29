AF 20
Schnelle Luftreinigung in 20 m²*–40 m² großen Räumen: Der kompakte Luftreiniger AF 20 mit HEPA-Filtration und Aktivkohle entfernt sicher Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche.
Perfekte Luftreinigung für kleine Räume, Kinderzimmer und Einzelarbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 20 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern. Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur numerischen Anzeige der Luftqualität in PM2,5-Partikeln in µg/m³ und die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisem Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.
Merkmale und Vorteile
High Protect 13 FilterHEPA-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.
Dual Air Inlet SystemDurch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.
DisplayAnzeige der Luftqualität in µg/m³ sowie des Filter- und Gerätestatus.
Quiet Operation
- Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen.
Automatikmodus
- Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anschlussleistung (W)
|24
|Geeignete Raumgröße (m²)
|bis zu 40
|Luftdurchsatz (m³/h)
|bis zu 220
|Filtereffizienz nach Partikelgröße (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Leistungsstufen
|3
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|220 x 220 x 346
* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.
Ausstattung
- Dual-Filtersystem
- Filterwechselanzeige
- Anzeige der Luftqualität
- Bedienung am Gerät mit Touchfunktion
- Automatikmodus
- Nachtmodus
- Sperrfunktion
- Timer-Funktion
