Schnelle Luftreinigung in 20 m²*–40 m² großen Räumen: Der kompakte Luftreiniger AF 20 mit HEPA-Filtration und Aktivkohle entfernt sicher Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche.

Perfekte Luftreinigung für kleine Räume, Kinderzimmer und Einzelarbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 20 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern. Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur numerischen Anzeige der Luftqualität in PM2,5-Partikeln in µg/m³ und die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisem Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.

Merkmale und Vorteile
Luftreiniger AF 20: High Protect 13 Filter
High Protect 13 Filter
HEPA-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.
Luftreiniger AF 20: Dual Air Inlet System
Dual Air Inlet System
Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.
Luftreiniger AF 20: Display
Display
Anzeige der Luftqualität in µg/m³ sowie des Filter- und Gerätestatus.
Quiet Operation
  • Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen.
Automatikmodus
  • Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 100 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Anschlussleistung (W) 24
Geeignete Raumgröße (m²) bis zu 40
Luftdurchsatz (m³/h) bis zu 220
Filtereffizienz nach Partikelgröße (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Leistungsstufen 3
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 220 x 220 x 346

* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.

Ausstattung

  • Dual-Filtersystem
  • Filterwechselanzeige
  • Anzeige der Luftqualität
  • Bedienung am Gerät mit Touchfunktion
  • Automatikmodus
  • Nachtmodus
  • Sperrfunktion
  • Timer-Funktion
Anwendungsgebiete
  • Innenräume
Zubehör
AF 20 Ersatzteile

