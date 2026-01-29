Perfekte Luftreinigung für kleine Räume, Kinderzimmer und Einzelarbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 20 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern. Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur numerischen Anzeige der Luftqualität in PM2,5-Partikeln in µg/m³ und die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisem Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.