Der Luftreiniger AF 50 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 50 bis 65 m².

Perfekte Luftreinigung für größere Räume, Wohnzimmer und Arbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 50 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern.Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur alphanumerischen Anzeige der Luftqualität in PM-2,5-Partikeln in µg/m³, die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisen Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.

Merkmale und Vorteile
Luftreiniger AF 50: High Protect 13 Filter
High Protect 13 Filter
Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.
Luftreiniger AF 50: Dual Air Inlet System
Dual Air Inlet System
Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.
Luftreiniger AF 50: Farbdisplay
Farbdisplay
Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.
4 drehbare Rollen
  • Für volle Mobilität.
Quiet Operation
  • Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen.
Automatikmodus
  • Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Anschlussleistung (W) 50
Geeignete Raumgröße (m²) bis zu 100
Luftdurchsatz (m³/h) max. 520
Filtereffizienz nach Partikelgröße (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Leistungsstufen 5
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 9,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 10,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 290 x 290 x 580

* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.

Ausstattung

  • Dual-Filtersystem
  • Filterwechselanzeige
  • Anzeige der Luftqualität
  • Temperaturanzeige
  • Anzeige der relativen Luftfechtigkeit
  • Bedienung am Gerät mit Touchfunktion
  • Automatikmodus
  • Nachtmodus
  • Sperrfunktion
  • Timer-Funktion
Anwendungsgebiete
  • Innenräume
Zubehör
