Perfekte Luftreinigung für größere Räume, Wohnzimmer und Arbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 50 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern.Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur alphanumerischen Anzeige der Luftqualität in PM-2,5-Partikeln in µg/m³, die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisen Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.