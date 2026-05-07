Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue AF 50 Signature Line ist somit auf einen Blick als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie erkennbar. Wer sich fragt, wie wichtig Luft ist, muss sie nur ein paar Sekunden anhalten. Aber unser leistungsstärkster Luftreiniger AF 50 Signature Line ist nur beim Design atemberaubend. Mit seinem hoch effektiven HEPA-Filter mit Aktivkohleanteil filtert er zuverlässig Feinstaub, Allergene, Krankheitserreger und sogar Gerüche und chemische Ausdünstungen aus der Atemluft. Durch den intelligenten Automatikmodus passt er dabei die Leistung kontinuierlich an die Luftqualität an und hinterlässt nichts als reine Luft und jede Menge WOW.