Für alle, die unterwegs eine Reinigungslösung brauchen, die sich auf kleinstem Raum lagern und transportieren lässt: Der kompakte und leichte Druckreiniger von Kärcher OC 3 Foldable besitzt einen faltbaren Wassertank. Dieser kann im Handumdrehen auf ein minimales Packmaß zusammengefaltet werden und ermöglicht ein platzsparendes Verstauen. Mit seinem Lithium-Ionen-Akku ist das Gerät ohne Stromanschluss jederzeit überall und ohne aufwendige Vorbereitung einsatzbereit, einfach Wasser einfüllen und loslegen. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des Akkus. Der flexible 1,8 Meter lange Druckschlauch sorgt für optimale Bewegungsfreiheit beim Reinigen. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour oder im heimischen Garten – der Mobile Outdoor Cleaner ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch. Für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten ist eine Vielzahl an Zubehören optional erhältlich.