Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank des integrierten Lithium-Ionen-Akkus und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden, einfach Wasser einfüllen und loslegen. Dank der Kärcher Düsentechnologie ist eine schonende und zugleich effektive Reinigung möglich. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour, der schlammigen Wanderung oder im heimischen Garten – der OC 4 ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch bei einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben. Eine LED-Leuchte informiert dabei über den aktuellen Ladezustand des Akkus und die verbleibende Energie. Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung können das Gerät oder die Zubehöre komplett im leeren Wassertank platzsparend verstaut werden. Der 2,8 Meter lange Spiralschlauch ermöglicht flexibles Arbeiten mit einem großen Bewegungsradius. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Für noch mehr Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten ist eine Vielzahl an Zubehören optional erhältlich.