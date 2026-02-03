Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden. Die Kärcher Düsentechnologie sorgt für eine schonende und zugleich effektive Reinigung. Der 2,8 Meter lange Spiralschlauch ermöglicht flexibles Arbeiten mit einem großen Bewegungsradius. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Das enthaltene Adventure Kit umfasst eine praktische Zubehörtasche mit verschiedenen Zubehören, die speziell für Outdoor-Begeisterte optimiert wurden. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour, der schlammigen Wanderung oder im heimischen Garten – der OC 4 mit Adventure Kit ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch bei einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben. Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung können das Gerät oder die Zubehörtasche komplett im leeren Wassertank verstaut werden.