Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden. Die Kärcher Düsentechnologie sorgt für eine schonende und zugleich effektive Reinigung. Der 2,8 Meter lange Spiralschlauch ermöglicht flexibles Arbeiten mit einem großen Bewegungsradius. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Das enthaltene Bike Kit umfasst eine praktische Zubehörtasche mit verschiedenen Zubehören speziell für die Fahrradreinigung. Der vom OC 4 erzeugte Niederdruck ist stark genug, um Schlamm, Staub und Dreck mühelos vom Fahrrad zu entfernen. Anders als bei Hochdruckreinigern besteht jedoch keine Gefahr, empfindliche Komponenten, wie Lager, Dichtungen oder Naben, zu beschädigen. Ob nach der Fahrradtour, direkt im Bike Park oder zu Hause im Garten – der OC 4 ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch. Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung können das Gerät oder die Zubehörtasche komplett im leeren Wassertank verstaut werden.