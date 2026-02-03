Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden. Die Kärcher Düsentechnologie sorgt für eine schonende und zugleich effektive Reinigung. Der 2,8 Meter lange Spiralschlauch ermöglicht flexibles Arbeiten mit großem Bewegungsradius. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Das enthaltene Pet Kit umfasst eine praktische Zubehörtasche mit verschiedenen Zubehören speziell für die Reinigung und Pflege von Tieren. Der vom OC 4 erzeugte Niederdruck ist sanft zum Tier und gleichzeitig stark genug, um Schlamm, Staub und Dreck mühelos von Pfoten und Fell zu entfernen. Ob nach der Gassirunde im nassen Gras, dem Bad in der nächsten Pfütze oder der matschigen Runde im Wald – der OC 4 mit Pet Kit ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch. Optimiert für geringen Platzverbrauch – für die Lagerung und den Transport können das Gerät oder die Zubehörtasche komplett im leeren Wassertank verstaut werden.