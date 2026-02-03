Kompakt, mobil und unabhängig vom Stromanschluss reinigen – der Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18 ist ideal für die schnelle und effiziente Zwischenreinigung unterwegs oder rund ums Haus. Einfach den Schlauch anschließen und los geht’s. Ein separat erhältlicher Ansaugschlauch ermöglicht den mobilen Einsatz durch die Nutzung von Wasser aus Brunnen, Zisternen, Eimern oder aus natürlichen Gewässern. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Fahrräder, Camping- oder Gartenmöbel, Spielzeug und vieles mehr schnell von lästigem Schmutz befreit. Ein breites Zubehörangebot erweitert die Einsatzmöglichkeiten des OC 6-18: So sind beispielsweise ein 5-in-1 Multi Jet für noch mehr Flexibilität bei der Reinigung, eine Schaumdüse oder eine Waschbürste separat erhältlich. Der Wechselakku ist im Lieferumfang enthalten und kann in allen Akkugeräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform eingesetzt werden. Das LCD-Display des Akkus zeigt dank innovativer Real Time Technology die verbleibende Kapazität an, beim Arbeiten, Laden und Lagern. Mit Home & Garden App für praktische Tipps zum Gerät und zur Anwendung.