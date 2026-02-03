Kompakt, mobil und unabhängig vom Strom- oder Wasseranschluss reinigen – der Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium ist ideal für die schnelle Zwischenreinigung unterwegs oder rund ums Haus. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Fahrräder, Camping- oder Gartenmöbel, Spielzeug und vieles mehr schnell von lästigem Schmutz befreit. Der 12 Liter fassende Wasser Trolley mit ausziehbarem Teleskopgriff dient als fahrbarer Unterbau für den Akku-Mitteldruckreiniger. Ist ein Wasseranschluss vorhanden, lässt sich das Gerät auch ohne Tank betreiben. Mit einem separat erhältlichen Ansaugschlauch kann Wasser aus Brunnen, Eimern oder natürlichen Gewässern genutzt werden. Druckpistole und Strahlrohr lassen sich zum Transport am Tank fixieren. Das umfangreiche Zubehörangebot macht den OC 6-18 Premium noch vielseitiger: So sind beispielsweise eine Schaumdüse oder eine Waschbürste separat erhältlich. Der Wechselakku ist im Lieferumfang enthalten und kann in allen Akkugeräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform eingesetzt werden. Das LCD-Display des Akkus zeigt mit Real Time Technology die verbleibende Kapazität an. Mit Home & Garden App für praktische Tipps zum Gerät und zur Anwendung.