OC 7-18 Handheld
Der handgehaltene Akku-Mitteldruckreiniger OC 7-18 Handheld für die kraftvolle mobile Reinigung. Dank Ansaugschlauch und Druckverstellung flexibel einsetzbar.
Der OC 7-18 Handheld ist der ideale Begleiter für die mobile Reinigung und entfernt optimal mittelstarke Verschmutzungen unterwegs und rund ums Haus. Der handgehaltene Mitteldruckreiniger bietet neben dem direkten Anschluss an den Gartenschlauch auch die Möglichkeit, Wasser aus externen Quellen wie Kanistern oder Regentonnen anzusaugen. Dank des beiliegenden Ansaugschlauchs mit Wasserfilter über eine Entfernung von bis zu 5 Metern. In Kombination mit dem kraftvollen 18 V Kärcher Wechselakku ist der OC 7-18 vollständig unabhängig von Strom- und Wasseranschlüssen. Das ergonomische Design gewährleistet eine komfortable Handhabung, und eine 2-stufige Druckverstellung erlaubt die Anpassung des Drucks zwischen 11 und 24 bar, optimal für sensible Oberflächen oder zur Verlängerung der Akkulaufzeit. Eine LED-Anzeige informiert über den gewählten Modus und den Ladezustand des Akkus. Das 5-in-1 Multi Jet ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen 5 Strahlarten, dabei sorgt die Kärcher Düsentechnologie für eine schonende und effektive Reinigung, selbst auf empfindlichen Oberflächen. Der OC 7-18 ist somit vielseitig einsetzbar, sei es auf dem Campingplatz, nach einer Fahrradtour oder im Garten.
Merkmale und Vorteile
Mobiles Reinigen
- Mit dem beigelegten Ansaugschlauch und dem Kärcher 18-V-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) kann unterwegs ganz einfach und mobil gereinigt werden – unabhängig von Wasser- und Stromanschluss.
- Flexibel einsetzbar für viele unterschiedliche Reinigungsaufgaben, z. B. für Fahrräder, Garten- und Camping-Equipment, Kinderwagen oder Spot-Reinigung am Auto.
- Die Wasserversorgung kann entweder über einen angeschlossenen Gartenschlauch oder den beigelegten Ansaugschlauch aus externen Wasserquellen erfolgen.
Druckverstellung mit LED-Indikation
- Je nach Reinigungsaufgabe kann zwischen Max (24 bar) und eco!Mode¹⁾ (ca. 11 bar) gewechselt werden. Ideal für sensitive Oberflächen oder eine Verlängerung der Akkulaufzeit auf bis zu 30 min.
- Die LED-Leuchte informiert über den gewählten Modus und den aktuellen Ladezustand des Akkus.
Umfangreiches Zubehör
- Das Multi Jet vereint 5 Strahlarten in einer einzigen Düse, die sich bequem durch Drehen am Düsenkopf einstellen lassen.
- Der Saugschlauch ermöglicht es, Wasser von externen Wasserquellen, wie einem Kanister, einem Eimer oder einem Bach, zu nutzen. Maximale Bewegungsfreiheit dank 5 m Länge.
- Die Schaumdüse ermöglicht es, Reinigungsmittel einfach und gezielt aufzutragen für eine noch effektivere Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.
Effektiver und schonender Mitteldruck
- Dank der effizienten Kärcher Düsentechnologie und des 5-in-1 Multi Jet reinigt der Druckreiniger schonend und wassersparend. Verschmutzungen werden sehr effektiv entfernt.
- Ideal, um empfindliche Objekte wie Lager, Dichtungen oder Naben am Fahrrad schonend zu reinigen.
- Zuverlässige und präzise Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen.
Leichtes und ergonomisches Design
- Durch das geringe Gewicht und die ergonomische Formgebung lässt sich mit dem Mitteldruckreiniger auch über längere Zeit komfortabel arbeiten.
- Das kompakte Gerätedesign sorgt für ein geringes Packmaß bei Transport und Lagerung.
18 V Kärcher Battery Power-Akku (nicht enthalten)
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|24
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Fördermenge (l/h)
|200
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / 14 eco!efficiency-Modus: / 30
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ In der eco!Mode-Einstellung ist der Wasserverbrauch um 20 % und der Energieverbrauch um 59 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Max-Mode) reduziert.
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Schaumdüse
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
- Multi Jet 5-in-1
- Saugschlauch
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Integrierter Wasserfilter
- Gerätefilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
- Kinderwagen / Buggy
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Mülltonnen
- Autos
- Jalousien / Rollläden
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
OC 7-18 Handheld Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.