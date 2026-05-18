Der OC 7-18 Handheld ist der ideale Begleiter für die mobile Reinigung und entfernt optimal mittelstarke Verschmutzungen unterwegs und rund ums Haus. Der handgehaltene Mitteldruckreiniger bietet neben dem direkten Anschluss an den Gartenschlauch auch die Möglichkeit, Wasser aus externen Quellen wie Kanistern oder Regentonnen anzusaugen. Dank des beiliegenden Ansaugschlauchs mit Wasserfilter über eine Entfernung von bis zu 5 Metern. In Kombination mit dem kraftvollen 18 V Kärcher Wechselakku ist der OC 7-18 vollständig unabhängig von Strom- und Wasseranschlüssen. Das ergonomische Design gewährleistet eine komfortable Handhabung, und eine 2-stufige Druckverstellung erlaubt die Anpassung des Drucks zwischen 11 und 24 bar, optimal für sensible Oberflächen oder zur Verlängerung der Akkulaufzeit. Eine LED-Anzeige informiert über den gewählten Modus und den Ladezustand des Akkus. Das 5-in-1 Multi Jet ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen 5 Strahlarten, dabei sorgt die Kärcher Düsentechnologie für eine schonende und effektive Reinigung, selbst auf empfindlichen Oberflächen. Der OC 7-18 ist somit vielseitig einsetzbar, sei es auf dem Campingplatz, nach einer Fahrradtour oder im Garten.