OC 7-18 Handheld Battery Set
Der handgehaltene Akku-Mitteldruckreiniger OC 7-18 Handheld Battery Set, perfekt für die mobile Reinigung – dank Ansaugschlauch, Druckverstellung und 18-V-Wechselakku.
Für die flexible Reinigung unterwegs und zu Hause ist der OC 7-18 Handheld Battery Set die ideale Wahl, um mittelstarke Verschmutzungen mühelos zu entfernen. Der handgehaltene Mitteldruckreiniger kann direkt mit dem Gartenschlauch verbunden werden oder Wasser effizient aus externen Quellen wie Wassertonnen oder Kanistern ansaugen. Der beigelegte Ansaugschlauch mit Wasserfilter ermöglicht dabei eine Reichweite von bis zu 5 Metern. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen leistungsstarken 18 V Kärcher Wechselakku ist der OC 7-18 komplett unabhängig von externer Strom- und Wasserversorgung. Das durchdachte, ergonomische Design garantiert eine angenehme Handhabung, während die 2-stufige Druckregulierung von 11 bis 24 bar eine präzise Anpassung für empfindliche Flächen oder zur Verlängerung der Akkulaufzeit bietet. Eine LED-Anzeige informiert über den genutzten Modus und den Batteriestand. Das 5-in-1 Multi Jet ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 5 Strahlarten, wobei die Kärcher Düsentechnologie eine schonende wie effektive Reinigung selbst auf sensiblen Materialien sicherstellt. Der OC 7-18 ist somit vielseitig einsetzbar – ob beim Camping, nach der Radtour oder für Gartenarbeiten.
Merkmale und Vorteile
Mobiles Reinigen
- Mit dem beigelegten Ansaugschlauch und dem Kärcher 18-V-Wechselakku kann unterwegs oder ums Haus herum ganz einfach und mobil gereinigt werden – unabhängig von Wasser- und Stromanschluss.
- Flexibel einsetzbar für viele unterschiedliche Reinigungsaufgaben, z. B. für Fahrräder, Garten- und Camping-Equipment, Kinderwagen oder Spot-Reinigung am Auto.
- Die Wasserversorgung kann entweder über einen angeschlossenen Gartenschlauch oder den beigelegten Ansaugschlauch aus externen Wasserquellen erfolgen.
Druckverstellung mit LED-Indikation
- Je nach Reinigungsaufgabe kann zwischen Max (24 bar) und eco!Mode¹⁾ (ca. 11 bar) gewechselt werden. Ideal für sensitive Oberflächen oder eine Verlängerung der Akkulaufzeit auf bis zu 30 min.
- Die LED-Leuchte informiert über den gewählten Modus und den aktuellen Ladezustand des Akkus.
Umfangreiches Zubehör
- Das Multi Jet vereint 5 Strahlarten in einer einzigen Düse, die sich bequem durch Drehen am Düsenkopf einstellen lassen.
- Der Saugschlauch ermöglicht es, Wasser von externen Wasserquellen, wie einem Kanister, einem Eimer oder einem Bach, zu nutzen. Maximale Bewegungsfreiheit dank 5 m Länge.
- Die Schaumdüse ermöglicht es, Reinigungsmittel einfach und gezielt aufzutragen für eine noch effektivere Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.
Effektiver und schonender Mitteldruck
- Dank der effizienten Kärcher Düsentechnologie und des 5-in-1 Multi Jet reinigt der Druckreiniger schonend und wassersparend. Verschmutzungen werden sehr effektiv entfernt.
- Ideal, um empfindliche Objekte wie Lager, Dichtungen oder Naben am Fahrrad schonend zu reinigen.
- Zuverlässige und präzise Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen.
Leichtes und ergonomisches Design
- Durch das geringe Gewicht und die ergonomische Formgebung lässt sich mit dem Mitteldruckreiniger auch über längere Zeit komfortabel arbeiten.
- Das kompakte Gerätedesign sorgt für ein geringes Packmaß bei Transport und Lagerung.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Strahlwassergeschützt nach IPX 5
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Druck (bar)
|max. 24
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Fördermenge (l/h)
|200
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / 14 Eco!Mode: / 30
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|300
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ In der eco!Mode-Einstellung ist der Wasserverbrauch um 20 % und der Energieverbrauch um 59 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Max-Mode) reduziert.
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Schaumdüse
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
- Multi Jet 5-in-1
- Saugschlauch
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Integrierter Wasserfilter
- Gerätefilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
- Kinderwagen / Buggy
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Mülltonnen
- Autos
- Jalousien / Rollläden
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
OC 7-18 Handheld Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.