Für die flexible Reinigung unterwegs und zu Hause ist der OC 7-18 Handheld Battery Set die ideale Wahl, um mittelstarke Verschmutzungen mühelos zu entfernen. Der handgehaltene Mitteldruckreiniger kann direkt mit dem Gartenschlauch verbunden werden oder Wasser effizient aus externen Quellen wie Wassertonnen oder Kanistern ansaugen. Der beigelegte Ansaugschlauch mit Wasserfilter ermöglicht dabei eine Reichweite von bis zu 5 Metern. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen leistungsstarken 18 V Kärcher Wechselakku ist der OC 7-18 komplett unabhängig von externer Strom- und Wasserversorgung. Das durchdachte, ergonomische Design garantiert eine angenehme Handhabung, während die 2-stufige Druckregulierung von 11 bis 24 bar eine präzise Anpassung für empfindliche Flächen oder zur Verlängerung der Akkulaufzeit bietet. Eine LED-Anzeige informiert über den genutzten Modus und den Batteriestand. Das 5-in-1 Multi Jet ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 5 Strahlarten, wobei die Kärcher Düsentechnologie eine schonende wie effektive Reinigung selbst auf sensiblen Materialien sicherstellt. Der OC 7-18 ist somit vielseitig einsetzbar – ob beim Camping, nach der Radtour oder für Gartenarbeiten.