Der OC Handheld Compact Adventure ist ein kompakter, handgehaltener Mitteldruckreiniger für die mobile Anwendung. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und 5-Meter-Ansaugschlauch kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschluss gereinigt werden. Der faltbare Wasserkanister fasst 12 Liter und ist auslaufsicher – ideal für unterwegs. Das leichte, innovative Design mit einklappbarem Griff ermöglicht eine platzsparende Lagerung und den einfachen Transport. Mit der 2-stufigen Druckverstellung kann der Druck zwischen circa 6 und 15 Bar angepasst werden, optimal für sensible Oberflächen oder die Verlängerung der Akkulaufzeit. Eine LED-Anzeige informiert über Modus und Akkulaufzeit. Das 4-in-1 Multi Jet erlaubt den Wechsel zwischen 4 Strahlarten, während die Kärcher Düsentechnologie eine schonende und effektive Reinigung gewährleistet. Reinigungsmittel kann hierbei mit der leistungsstarken Schaumdüse Pro ausgebracht werden. Perfekt für schnelle, unkomplizierte Einsätze, ob beim Camping, nach Rad-, Wandertouren oder im Garten. Der Akku ist per USB-C aufladbar. Mit wasserabweisender Tasche für Transport und Lagerung. Eine Kompatibilität mit Gartenschlauchanschlüssen besteht nicht.