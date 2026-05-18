OC Handheld Compact Adventure
Der Mitteldruckreiniger OC Handheld Compact Adventure inkl. Adventure-Kit-Tasche mit praktischem Zubehör eignet sich mit Lithium-Ionen-Akku und Ansaugschlauch optimal für mobiles Reinigen.
Der OC Handheld Compact Adventure ist ein kompakter, handgehaltener Mitteldruckreiniger für die mobile Anwendung. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und 5-Meter-Ansaugschlauch kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschluss gereinigt werden. Der faltbare Wasserkanister fasst 12 Liter und ist auslaufsicher – ideal für unterwegs. Das leichte, innovative Design mit einklappbarem Griff ermöglicht eine platzsparende Lagerung und den einfachen Transport. Mit der 2-stufigen Druckverstellung kann der Druck zwischen circa 6 und 15 Bar angepasst werden, optimal für sensible Oberflächen oder die Verlängerung der Akkulaufzeit. Eine LED-Anzeige informiert über Modus und Akkulaufzeit. Das 4-in-1 Multi Jet erlaubt den Wechsel zwischen 4 Strahlarten, während die Kärcher Düsentechnologie eine schonende und effektive Reinigung gewährleistet. Reinigungsmittel kann hierbei mit der leistungsstarken Schaumdüse Pro ausgebracht werden. Perfekt für schnelle, unkomplizierte Einsätze, ob beim Camping, nach Rad-, Wandertouren oder im Garten. Der Akku ist per USB-C aufladbar. Mit wasserabweisender Tasche für Transport und Lagerung. Eine Kompatibilität mit Gartenschlauchanschlüssen besteht nicht.
Merkmale und Vorteile
Mobile ReinigungMit dem Ansaugschlauch, dem faltbaren Wasserkanister und dem Akku kann unterwegs einfach gereinigt werden – unabhängig von Wasser- und Stromanschluss (nicht kompatibel mit Gartenschlauchanschluss). Flexibel einsetzbar für viele unterschiedliche Reinigungsaufgaben, z. B. für Fahrräder, Garten- und Camping-Equipment, Hunde oder Spot-Reinigung am Auto. Die USB-Typ-C-Ladebuchse am Gerät ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank.
Druckverstellung mit LED-IndikationJe nach Reinigungsaufgabe kann zwischen Max (15 bar) und eco!Mode¹⁾ (ca. 6 bar) gewechselt werden. Ideal für sensitive Oberflächen oder eine Verlängerung der Akkulaufzeit auf bis zu 30 min. Die LED-Leuchte informiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
Leichtes und kompaktes GerätedesignMinimaler Platzverbrauch bei Transport und Lagerung – das innovative Gerätedesign ermöglicht es, den Griff nach der Anwendung einzuklappen. Dadurch hat der OC Handheld Compact Adventure ein minimales Packmaß. Dank des leichten und minimalistischen Gerätedesigns ist das Gerät einfach in der Handhabung und liegt auch bei längeren Einsätzen bequem in der Hand.
Effektiver und schonender Mitteldruck
- Dank der effizienten Kärcher Düsentechnologie und des 4-in-1 Multi Jet reinigt der Druckreiniger schonend und wassersparend. Verschmutzungen werden sehr effektiv entfernt.
- Ideal, um empfindliche Objekte wie Lager, Dichtungen oder Naben am Fahrrad schonend zu reinigen.
- Zuverlässige und präzise Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen.
Adventure Kit mit umfangreichem Zubehör
- Das Multi Jet vereint 4 Strahlarten in einer einzigen Düse, die sich bequem durch Drehen am Düsenkopf einstellen lassen.
- Der 5-m-Saugschlauch ermöglicht es, Wasser von externen Wasserquellen zu nutzen. Dabei fasst der faltbare Wasserkanister 12 l und ist auslaufsicher verschließbar.
- Die Reinigungsmitteldüse ermöglicht es, Reinigungsmittel einfach und großflächig aufzutragen für eine noch effektivere Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Druck (bar)
|max. 15
|Druckbereich
|Mitteldruck
|Fördermenge (l/h)
|150
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|7,2
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Normalmodus: / 12 Eco!Mode: / 30
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (h)
|3
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ In der eco!Mode-Einstellung ist der Wasserverbrauch durchschnittlich um 24 % und der Energieverbrauch durchschnittlich um 54 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Max-Mode) reduziert.
Lieferumfang
- Ladegerät: 5 V / 2 A USB Kabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
- Schaumdüse
- Multi Jet 4-in-1
- Saugschlauch
- Wasserkanister
- Aufbewahrungstasche
Ausstattung
- Wasseransaugung
- Integrierter Wasserfilter
- Faltbarer Griff
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Haustiere / Hunde
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
- Kinderwagen / Buggy
- Mülltonnen
- Motorräder und -roller
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Jalousien / Rollläden
Reinigungsmittel
OC Handheld Compact Adventure Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.