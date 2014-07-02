Bodenpflege Stein matt/ Linoleum/ PVC RM 532, 1l

Optimale Pflege und Schutz für matte Kunst- und Natursteinböden, Linoleum und PVC. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.