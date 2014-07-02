Grundreiniger für Hartflächen RM 533, 1l

Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten und hartnäckiger Verschmutzungen auf Stein, Linoleum, PVC. Optimales Glanzergebnis durch anschließende Verwendung von Kärcher Pflegeprodukten. Auch anwendbar bei normalen Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett und Kork. Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.