CVH 2
Saugstarker Problemlöser: Der akkubetriebene CVH 2 ist leicht und kompakt und besonders als verlässlicher Partner für tägliche Reinigungsaufgaben in Küche, Wohn- und Schlafzimmer und im Auto geeignet.
Starke Performance: Mit dem akkubetriebenen Handstaubsauger CVH 2 entfernen Sie leicht, mühelos und kraftvoll bestehenden Schmutz, wie unter anderem Krümel, Staub und Haare auf Möbeln, Böden und auch in Autos. Durch das kompakte, leichte Design ist der Staubsauger auch einfach zu bedienen und zu verstauen. Für besonders saubere Abluft sorgt das 2-stufige auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998).
Merkmale und Vorteile
Leicht und kompaktMühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben.
Sofort einsatzbereitJederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung.
Zweistufiges FiltersystemIdeale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998).
Hohe Reinigungsleistung
- Optimale Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten.
Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis
- Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
Praktische Zubehöre
- Geeignet für sensible Oberflächen und schwierig zu erreichende Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Behälter (l)
|0,15
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Aufnahmeleistung (W)
|70
|Laufzeit Min-Modus (min)
|10
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|7,2
|Spannung (V)
|7,2
|Akkukapazität (Ah)
|2
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (h)
|4
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Lieferumfang
- Ladegerät: 5 V / 2 A USB Kabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
- 2-in-1 Fugendüse
- HEPA-Filtertyp: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
Videos
Anwendungsgebiete
- Möbel
- Fahrzeuginnenraum
Zubehör
CVH 2 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.