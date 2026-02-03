Starke Performance: Mit dem akkubetriebenen Handstaubsauger CVH 2 entfernen Sie leicht, mühelos und kraftvoll bestehenden Schmutz, wie unter anderem Krümel, Staub und Haare auf Möbeln, Böden und auch in Autos. Durch das kompakte, leichte Design ist der Staubsauger auch einfach zu bedienen und zu verstauen. Für besonders saubere Abluft sorgt das 2-stufige auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998).