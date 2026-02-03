CVH 2

Saugstarker Problemlöser: Der akkubetriebene CVH 2 ist leicht und kompakt und besonders als verlässlicher Partner für tägliche Reinigungsaufgaben in Küche, Wohn- und Schlafzimmer und im Auto geeignet.

Starke Performance: Mit dem akkubetriebenen Handstaubsauger CVH 2 entfernen Sie leicht, mühelos und kraftvoll bestehenden Schmutz, wie unter anderem Krümel, Staub und Haare auf Möbeln, Böden und auch in Autos. Durch das kompakte, leichte Design ist der Staubsauger auch einfach zu bedienen und zu verstauen. Für besonders saubere Abluft sorgt das 2-stufige auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998).

Merkmale und Vorteile
Akku-Handstaubsauger CVH 2: Leicht und kompakt
Leicht und kompakt
Mühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben.
Akku-Handstaubsauger CVH 2: Sofort einsatzbereit
Sofort einsatzbereit
Jederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung.
Akku-Handstaubsauger CVH 2: Zweistufiges Filtersystem
Zweistufiges Filtersystem
Ideale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998).
Hohe Reinigungsleistung
  • Optimale Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten.
Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis
  • Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
Praktische Zubehöre
  • Geeignet für sensible Oberflächen und schwierig zu erreichende Stellen.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Behälter (l) 0,15
Schallleistungspegel (dB(A)) < 78
Aufnahmeleistung (W) 70
Laufzeit Min-Modus (min) 10
Akkutyp Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V) 7,2
Spannung (V) 7,2
Akkukapazität (Ah) 2
Akkuladezeit mit Standardladegerät (h) 4
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 0,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 330 x 76 x 76

Lieferumfang

  • Ladegerät: 5 V / 2 A USB Kabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
  • 2-in-1 Fugendüse
  • HEPA-Filtertyp: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
Akku-Handstaubsauger CVH 2
Akku-Handstaubsauger CVH 2
Akku-Handstaubsauger CVH 2
Videos
Anwendungsgebiete
  • Möbel
  • Fahrzeuginnenraum
Zubehör
CVH 2 Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 