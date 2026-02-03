CVH 3
Saugstark und jederzeit einsatzbereit dank Akku und Laden über USB-C: Mit dem flexiblen Handstaubsauger CVH 3 sind Verschmutzungen kein Problem mehr – weder zu Hause noch unterwegs im Auto.
Ein starker Helfer für den Alltag: Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandsfrei und von jeder Oberfläche und an jedem Platz, auch an engen Stellen. Das 2-stufige, auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie einem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998) sorgt zudem für besonders saubere Abluft. Weitere Vorteile: hohe Saugkraft und längere Lebensdauer durch den leisen BLDC-Motor, kompakte und leichte Bauweise des Geräts, 2 Saugstufen mit bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit. Dank der komfortablen Lademöglichkeit über USB-C ist der Sauger besonders gut geeignet für Autos und Camping/Caravaning.
Merkmale und Vorteile
Hohe Reinigungsleistung dank BLDC-MotorHohe Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten dank BLDC-Motor.
Wahl zwischen 2 ModiMinimalmodus für lange Laufzeit (max. 20 min), Maximalmodus für hohe Saugkraft.
Komfortables AufladenDie USB-Typ-C-Ladebuchse am Gerät ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank.
Leicht und kompakt
- Mühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben.
Sofort einsatzbereit
- Jederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung.
Zweistufiges Filtersystem
- Ideale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998).
Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis
- Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
Praktische Zubehöre
- Geeignet für sensible Oberflächen und schwer zu erreichende Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Behälter (l)
|0,15
|Schallleistungspegel (dB(A))
|78
|Aufnahmeleistung (W)
|70
|Laufzeit Min-Modus (min)
|20
|Laufzeit Max-Modus (min)
|10
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|7,2
|Spannung (V)
|7,2
|Akkukapazität (Ah)
|2
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (h)
|4
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|330 x 76 x 76
Lieferumfang
- HEPA-Filtertyp: HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
Anwendungsgebiete
- Möbel
- Fahrzeuginnenraum
Zubehör
CVH 3 Ersatzteile
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.