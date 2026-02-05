Der intelligente Saugroboter RVC 3 übernimmt die Bodenreinigung und reinigt systematisch und selbstständig Hartböden sowie niederflorige Teppiche. Trockener Schmutz wird durch Haupt- und Seitenbürste sowie die Saugkomponente zuverlässig in den integrierten Staubbehälter transportiert. Bei Bedarf reinigt der RVC 3 nicht nur trocken, sondern kann auch feucht leichte Verschmutzungen aufnehmen und so den Staub besser binden. Wenn die Akkukapazität nachlässt, lädt sich der RVC 3 regelmäßig selbst auf und kehrt nach getaner Arbeit immer zur Ladestation zurück. Über die App wird der RVC 3 auf Erkundungstour geschickt und erstellt automatisch eine Karte der Räume, indem er die Umgebung erfasst (LiDAR). Für jeden Raum können individuelle Reinigungsparameter eingestellt werden, zum Beispiel welche Räume trocken oder nass oder gar nicht gereinigt werden sollen. Zusätzliche Sensoren verhindern, dass das Gerät beispielsweise Treppen hinunterfällt. Der RVC 3 kann bequem über die App, anhand eines voreingestellten individuellen Zeitplans oder durch Drücken einer Taste am Gerät gestartet werden. Wenn der Reinigungsroboter Hilfe benötigt, teilt er dies in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.