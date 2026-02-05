RVC 3
Der intelligente RVC 3 mit präziser LiDAR-Navigation und praktischer App-Steuerung reinigt niederflorige Teppiche und Hartböden systematisch und völlig autonom, bei Bedarf auch nass.
Der intelligente Saugroboter RVC 3 übernimmt die Bodenreinigung und reinigt systematisch und selbstständig Hartböden sowie niederflorige Teppiche. Trockener Schmutz wird durch Haupt- und Seitenbürste sowie die Saugkomponente zuverlässig in den integrierten Staubbehälter transportiert. Bei Bedarf reinigt der RVC 3 nicht nur trocken, sondern kann auch feucht leichte Verschmutzungen aufnehmen und so den Staub besser binden. Wenn die Akkukapazität nachlässt, lädt sich der RVC 3 regelmäßig selbst auf und kehrt nach getaner Arbeit immer zur Ladestation zurück. Über die App wird der RVC 3 auf Erkundungstour geschickt und erstellt automatisch eine Karte der Räume, indem er die Umgebung erfasst (LiDAR). Für jeden Raum können individuelle Reinigungsparameter eingestellt werden, zum Beispiel welche Räume trocken oder nass oder gar nicht gereinigt werden sollen. Zusätzliche Sensoren verhindern, dass das Gerät beispielsweise Treppen hinunterfällt. Der RVC 3 kann bequem über die App, anhand eines voreingestellten individuellen Zeitplans oder durch Drücken einer Taste am Gerät gestartet werden. Wenn der Reinigungsroboter Hilfe benötigt, teilt er dies in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.
Merkmale und Vorteile
Starke SaugleistungMit einer starken Saugkraft von 15.000 Pa lassen sich die meisten Arten von Schmutz – sogar Pfefferkörner, Erdnüsse und Getreideflocken – effizient entfernen. Es stehen vier verschiedene Saugmodi für jede Reinigungsaufgabe zur Auswahl. Die kombinierte Reinigung mit Haupt- und Seitenbürste sorgt für eine besonders effektive Bodenreinigung im gesamten Haus.
Haarfreie Haupt- und SeitenbürsteDer RVC 3 Comfort verfügt über eine spezielle Struktur an der Bürstenaufnahme, die das Verheddern von Haaren in den Bürsten vermeidet. So wird der Wartungsaufwand für die anwendende Person reduziert. Die speziell geformte Seitenbürste verhindert, dass sich Haare darin verheddern. Eine spezielle Kammzahnstruktur verhindert effektiv, dass sich Haare in der Hauptbürste verheddern.
Präzise NavigationMit der schnellen, robusten LiDAR-Navigation scannt und kartiert der Roboter die Räume präzise, sodass selbst bei Dunkelheit beste Orientierung für zuverlässige Reinigungsfahrten gewährleistet ist.
Nass wischen
- Für noch bessere Reinigungsergebnisse kann der RVC 3 Comfort auch nass reinigen. Bei Bedarf die Wischeinheit mit Mikrofasertuch verwenden, den Frischwassertank füllen und schon können Sie loslegen.
- Der Roboter kann entweder nur für die Trockenreinigung, nur für die Nassreinigung oder mit beiden Optionen zusammen im kombinierten Reinigungsmodus verwendet werden.
- Der 2-in-1-Reinigungstank mit 240 ml Staubbehälter und 280 ml Wassertank ermöglicht eine einfache Bedienung und einen schnellen Wechsel.
Absturzsensor
- Die Absturzsensoren verhindern zuverlässig, dass der RVC 3 z. B. an Treppen oder Absätzen abstürzt.
- Die Sensoren scannen den Boden. Wird ein größerer Absatz erkannt, erhält die Steuerung ein Signal und veranlasst den Roboter umzukehren.
Komfortable App-Steuerung mit WLAN
- Mit der App können zahlreiche Einstellungen individuell angepasst werden.
- Ortsunabhängige Steuerung und Konfiguration des Reinigungsroboters RVC 3 über die App. Sogar dann, wenn man nicht zu Hause ist.
- Ausgabe von Informationen über den aktuellen Gerätestatus und Anzeige des Reinigungsfortschritts per App.
Datenschutz und Updates
- Als Hersteller mit Sitz in Deutschland legt Kärcher besonders großen Wert auf den Datenschutz und erfüllt alle hier geltenden rechtlichen Vorgaben mit größtmöglicher Sorgfalt.
- Der komplette Datenverkehr zwischen der App auf Ihrem Smartphone und Ihrem Saugroboter mit Wischfunktion läuft über eine Cloud mit Servern, die ausschließlich in Deutschland stehen.
- Regelmäßige Updates verbessern und erweitern die Leistungsfähigkeit von Saugroboter und App. Zudem wird so die Sicherheit des Systems fortlaufend an die aktuellen Anforderungen angepasst.
Präzise Kartierung mit vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten
- In der App können mehrere Karten, z. B. für unterschiedliche Stockwerke, gespeichert werden.
- Es können Zonen definiert werden, die nicht befahren und somit nicht gereinigt werden sollen (z. B. Katzenbaum, Spielbereich im Kinderzimmer oder Hindernisse, die der Roboter nicht bewältigen kann).
- Definition von ausgewählten Bereichen, die bei Bedarf z. B. mehrfach überfahren, mit einem intensiveren Saugmodus gereinigt oder mit mehr Wasser nass gewischt werden.
Anpassung der Reinigungsparameter
- Definition unterschiedlicher Reinigungsparameter per App, individuell für Bereiche oder Räume (z. B. Saugleistung oder Wassermenge, Anzahl der Überfahrten je Fläche).
- Festlegen von Reinigungszeiten und Erstellen von Reinigungsplänen über die App.
- Der RVC 3 startet Reinigungsfahrten eigenständig auf Grundlage der festgelegten Termine.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Ladezeit Akku (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkukapazität (Ah)
|2,6
|Reinigungsdauer pro Ladung (min)
|130
|Flächenleistung (abhängig vom Reinigungsmodus) (m²/h)
|45
|2-in-1-Schmutzbehälter (ml)
|240
|2-in-1-Frischwassertank (ml)
|280
|Saugleistung (Pa)
|max. 15000
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 67
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht Saugroboter (inkl. Wischeinheit und Wischtuch) (kg)
|2,8
|Gewicht Ladestation (kg)
|0,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,7
|Höhe Saugroboter (mm)
|97
|Abmessungen Ladestation (L x B x H) (mm)
|146 x 66 x 101
Lieferumfang
- Reinigungsbürste
- Seitenbürste: 1 x
- Filter: 1 x
- Wischeinheit
- Wischtuch: 1 x
- 2-in-1 Schmutzbehälter inklusive Frischwassertank
- Ladestation
Ausstattung
- Autonome Reinigung
- Absturzsensoren
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Verbindung per Bluetooth
- Smart Services / Features in der App
- Sprachausgabe
- Laser-Navigationssystem (LiDAR)
- Timer-Funktion: Mehrere Timer möglich
- Reinigungsmodi: Trockenreinigung/ Nassreinigung/ Kombireinigung (nass und trocken)
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Niedrigflorige Teppichböden
Zubehör
RVC 3 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.